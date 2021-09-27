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Ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании

Ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании Правительство Великобритании уделяет повышенное внимание планам строительства новых АЭС из-за роста цен на газ на мировом рынке.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 02:45
Ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании

Правительство Великобритании уделяет повышенное внимание планам строительства новых АЭС из-за роста цен на газ на мировом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона готовится одобрить проект британского концерна Rolls-Royce, предполагающий создание в стране 16 малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 450 МВт каждый. В Rolls-Royce рассчитывают, что первый из них сможет начать работу в 2030 году.

Как пишет издание, в эту пятницу в британском Минфине, ранее заявлявшем о слишком высокой стоимости проектов в сфере ядерной энергетики, признали необходимость развивать это направление. Источники The Sunday Times в правительстве страны сообщают, что это связано с текущим уровнем цен на газ и временным снижением объемов энергии, производимой ветрогенераторами в Северном море, где в последние недели стояла на редкость тихая погода.

"Тема (атомной энергетики) является важной частью правительственной повестки. Говоря откровенно, других вариантов нет. В этом направлении необходимо двигаться, если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность и достичь нулевого показателя выбросов", - заявил изданию источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Согласно проводимым The Sunday Times оценкам экспертов, королевству понадобится 6-8 полноценных новых реакторов и 30-40 ММР, чтобы достичь заявленной консервативным правительством цели, добившись углеродной нейтральности к 2050 году. По данным издания, ради этого британские власти готовы пойти на непопулярные шаги, поэтапно финансируя строительство новых реакторов за счет потребителей электроэнергии. О намерении перейти на новую модель финансирования правительство может объявить уже в ближайшие несколько недель.

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