О нас

Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее

Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 09:01
Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее

Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

"Интегрированная система борьбы с беспилотниками развертывается в крупных важных местах для реагирования на угрозы, исходящие от небольших северокорейских беспилотных летательных аппаратов", - цитирует агентство представителя южнокорейского Минобороны.

Уточняется, что система состоит из различного оборудования, включая радар и средства подавления сигналов беспилотников. Это позволяет ей обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны.

Как сообщает агентство, первоначально планируется развернуть около 20 систем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке N. Korea deploying anti-drone system to counter N. Korean drone threats
Версия на азербайджанском языке KXDR-in pilotsuz təyyarələrə qarşı sistemi bütün Cənubi Koreyada tətbiq olunur

Самое читаемое

Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
Мухтар Бабаев: За последние 10 лет уровень моря в мире поднимался быстрее прежнего
3 сентября 2024 г. 09:43
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
Синоптики предупредили о повышении температуры в Азербайджане
2 сентября 2024 г. 16:28
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
В Баку изменено движение автобусов по трем маршрутам
4 сентября 2024 г. 20:37
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
Путин заявил, что у него не было встречи с Дуровым в Баку
5 сентября 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi