Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее

Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

"Интегрированная система борьбы с беспилотниками развертывается в крупных важных местах для реагирования на угрозы, исходящие от небольших северокорейских беспилотных летательных аппаратов", - цитирует агентство представителя южнокорейского Минобороны.

Уточняется, что система состоит из различного оборудования, включая радар и средства подавления сигналов беспилотников. Это позволяет ей обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны.

Как сообщает агентство, первоначально планируется развернуть около 20 систем.