Сирийская армия двинулась на север страны

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
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