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Сирийская армия двинулась на север страны

Сирийская армия двинулась на север страны

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

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