Сирия готова сотрудничать с США в вопросе возвращения к соглашению "О разъединении сил с Израилем"

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил что Дамаск готов сотрудничать с Вашингтоном в целях возобновления действия Соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией.

Дамаск готов сотрудничать с Вашингтоном в целях возобновления действия Соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией.

Как передает Report, об этом сообщает The times of Israel со ссылкой на министра иностранных дел Сирии Асаада Хасана аш-Шибани.

В заявлении, сделанном после телефонного разговора с американским коллегой Марко Рубио, Шибани заявил, что выразил "стремление Сирии сотрудничать с Соединенными Штатами для возвращения к соглашению о разъединении сил 1974 года".

Формально Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года.

31 мая 1974 г. по инициативе США между Израилем и Сирией было подписано Соглашение о разъединении, по которому территория, взятая под контроль Израилем была преобразована в демилитаризованную буферную зону под управлением ООН.

Взятие под контроль Израилем буферной зоны вдоль сирийской границы после свержения режима Башара Асада в декабре прошлого года рассматривается ООН как нарушение соглашения от 1974 года.

Израиль со своей стороны заявляет о расторжении данного соглашение ввиду того, что одна из сторон больше не могла его выполнять, и что захват зоны был оборонительной мерой, направленной на защиту страны от потенциальных враждебных сил, которые могли воспользоваться вакуумом власти.