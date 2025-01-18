Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран.

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран.

Как передает Report , об этом пишет Al Araby со ссылкой на сообщение Минфина.

"Министерство финансов Сирии объявило о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что товары из указанных стран будут конфисковываться. Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

До этого сообщалось, что новые сирийские власти обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) с просьбой о помощи в восстановлении страны. С аналогичной просьбой Сирия также обратилась к государствам-членам БРИКС.