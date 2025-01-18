О нас

Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана

Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран.
Другие страны
18 января 2025 г. 20:39
Сирия запретила импорт товаров из России, Израиля и Ирана

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран.

Как передает Report, об этом пишет Al Araby со ссылкой на сообщение Минфина.

"Министерство финансов Сирии объявило о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что товары из указанных стран будут конфисковываться. Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

До этого сообщалось, что новые сирийские власти обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) с просьбой о помощи в восстановлении страны. С аналогичной просьбой Сирия также обратилась к государствам-членам БРИКС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
В трех поселках Баку ожидаются перебои с газоснабжением
15 января 2025 г. 17:35
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
Община осудила необоснованное заявление МИД Армении
16 января 2025 г. 10:17
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi