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Сирия заключила соглашение в сфере энергетики с компаниями Катара, Турции и США на $7 млрд

Сирия заключила соглашение в сфере энергетики с компаниями Катара, Турции и США на $7 млрд Власти Сирии подписали соглашение на $7 млрд о сотрудничестве в энергетической сфере с консорциумом в составе компаний Катара, Турции и США.
Другие страны
29 мая 2025 г. 19:34
Сирия заключила соглашение в сфере энергетики с компаниями Катара, Турции и США на $7 млрд

Власти Сирии подписали соглашение на $7 млрд о сотрудничестве в энергетической сфере с консорциумом в составе компаний Катара, Турции и США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, церемония подписания меморандума состоялась в президентском дворце в Дамаске в присутствии президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и посланника президента США в Сирии Томаса Баррака.

Министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир назвал это событие "историческим моментом" и "поворотной точкой" для инфраструктуры страны, пострадавшей за годы конфликта. В свою очередь Баррак заверил, что президент США Дональд Трамп отменяет санкции против Сирии без каких-либо условий, предлагает Дамаску развивать сотрудничество и коммерческие связи.

В консорциум, возглавляемый подразделением катарской компании UCC Holding, входят турецкие Kalyon GES Enerji Yatirimlari и Cengiz Enerji, а также Power International USA.

Планируется построить четыре ТЭЦ на газе в центральной и восточной части Сирии, солнечную электростанцию на юге; они будут работать на европейских и американских технологиях.

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Версия на азербайджанском языке Suriya Qətər, Türkiyə və ABŞ şirkətləri ilə enerji sahəsində 7 milyard dollarlıq saziş imzalayıb

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