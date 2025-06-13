Сирия временно закрыла свое воздушное пространство

Сирия закрыла свое воздушное пространство до 15:00 по местному времени в свете обстановки в регионе.

Сирия закрыла свое воздушное пространство до 15:00 по местному времени в свете обстановки в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби.

"Сирийское небо будет закрыто до 15:00 в рамках обеспечения безопасности полетов гражданской авиации", - приводит его слова агентство SANA.

Ас-Слейби добавил, что действие данного решения может быть продлено или отменено "в зависимости от ситуации", соответствующее распоряжение будет отдано ближе ко времени истечения указанного срока.