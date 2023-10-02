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Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя 10 лет

Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя 10 лет Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя более 10 лет после расторжения дипотношений между двумя странами.
Другие страны
2 октября 2023 г. 17:24
Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя 10 лет

Сирия возобновила работу посольства в Саудовской Аравии спустя более 10 лет после расторжения дипотношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили арабские СМИ.

По их данным, в минувшие выходные в Эр-Рияд прибыл генконсул Сирии Ихсан Раман, который будет представлять страну до прибытия посла.

Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска в 2011 году после начала в этой стране вооруженного конфликта.

Тогда же Лига арабских государств (ЛАГ) заморозила членство Сирии.

Процесс восстановления отношений начался в апреле этого года, когда глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны посетил Саудовскую Аравию.

В мае главы МИД стран-членов ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию. И в том же месяце президент Сирии Башар Асад впервые за многие годы принял участие в саммите ЛАГ в Джидде.

Эксперты отмечали, что одной из причин, препятствовавших нормализации отношений Эр-Рияда с Дамаском, были тесные связи последнего с Ираном.

Саудовская Аравия расторгла дипотношения с Ираном в 2016 году. Однако в марте этого года Тегеран и Эр-Рияд при посредничестве Китая договорились об их восстановлении.

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Версия на английском языке Syria reopens embassy in Saudi Arabia after 10 years
Версия на азербайджанском языке Suriya 10 ildən sonra Səudiyyə Ərəbistanında səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edib

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