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Сирия в одностороннем порядке прекратит боевые действия в Идлибе

Сирия в одностороннем порядке прекратит боевые действия в Идлибе

Сирийская армия с утра субботы, 31 августа, в одностороннем порядке вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Как передаёт Report, об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

"В целях стабилизации обстановки российским центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - говорилось в сообщении ЦПВС, распространенном в пятницу.

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