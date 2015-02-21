 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Шведский журналист пропал на сирийско-турецкой границе

    Мужчина планировал проникнуть из турецкого города Газиантеп на территорию Сирии, находящуюся под контролем ИГ

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Шведский журналист пропал без вести в районе сирийско-турецкой границы, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Имя пропавшего пока не разглашается, известно, что ему около 30 лет. Мужчина планировал проникнуть из турецкого города Газиантеп на территорию Сирии, находящуюся под контролем "Исламского государства". В течение четырех дней о его местонахождении не поступало никаких новостей.

    Представитель министерства иностранных дел Швеции отказался комментировать эту ситуацию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi