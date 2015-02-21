​Шведский журналист пропал на сирийско-турецкой границе

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Шведский журналист пропал без вести в районе сирийско-турецкой границы, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Имя пропавшего пока не разглашается, известно, что ему около 30 лет. Мужчина планировал проникнуть из турецкого города Газиантеп на территорию Сирии, находящуюся под контролем "Исламского государства". В течение четырех дней о его местонахождении не поступало никаких новостей.

Представитель министерства иностранных дел Швеции отказался комментировать эту ситуацию.