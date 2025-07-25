Дамаск, Вашингтон и Париж договорились объединить усилия по поддержке переходного периода в Сирии

Сирия, США и Франция договорились объединить усилия по поддержке переходного периода в Сирии

Сирия, США и Франция договорились объединить усилия по поддержке переходного периода в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Сирии.

По информации ведомства, стороны пришли к соглашению о необходимости гарантировать, что соседние с Сирией страны не будут представлять угрозу для нее, как и сама Сирия - для них в целях сохранения устойчивости во всем регионе.

"Глава сирийской дипломатии Асад Хасан аль-Шайбани, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и посол США в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Баррак провели откровенную и конструктивную встречу в Париже. Стороны пришли к соглашению об оперативном включении в усилия по обеспечению успеха переходного процесса в Сирии, сохранению единства и суверенитета страны, а также о приверженности совместной борьбе с терроризмом во всех его формах”.- говорится в заявлении.

Участники встречи выразили поддержку сирийскому правительству в проведении политического перехода ради национального примирения и укрепления социальной сплоченности, особенно в северо-восточных районах и провинции Эс-Сувейда.

Также стороны договорились как можно скорее провести раунд консультаций между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами (СДС) в Париже для полной реализации соглашения от 10 марта.

"Стороны подтвердили важность привлечения к ответственности виновных в насилии и приветствовали результаты независимого расследования событий на сирийском побережье", - говорится в сообщении.

Напомним, что между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами 10 марта был принят документ из восьми пунктов, включая договоренность о том, что СДС будет представлен в государственных органах. Среди других пунктов - гарантия гражданских прав курдов, обеспечение прекращения огня на всей территории Сирии, интеграция всех гражданских, военных структур, пограничных пунктов пропуска, аэропортов, нефтегазовых месторождений на севере страны в сирийское государство.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Асад Хасан аль-Шибани встретился со своим французским коллегой Франции Жаном-Ноэлем Барро и специальным посланником США по Сирии.Томас Барак в Париже.