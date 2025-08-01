Сирия проведет расследование событий повлекших смерти в Эс-Сувейде

Сирийское правительство создало комитет по расследованию событий, приведших к столкновению в провинции Эс-Сувейда.

Сирийское правительство создало комитет по расследованию событий, приведших к столкновению в провинции Эс-Сувейда.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на министерство юстиции Сирии.

Отмечается, что комиссия будет состоять из семи человек, включая судей, адвокатов и военного. Она изучит обстоятельства и представит отчет в течении трех месяцев.

Комиссия будет расследовать сообщения о нападениях и жестоком обращении с гражданскими лицами, и передавать судебным органам тех, чье участие в преступлениях будет доказано.

Отметим, что 13 июля в южной провинции Сирии Эс-Сувейде начались столкновения между местными народами. Для подавления беспорядков в город были направлены правительственные войска, однако количество жертв продолжило расти. Для прекращения столкновений правительственных войск с местным населением, а также для защиты друзского населения армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносил авиаудары по сирийской армии.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе вооруженных столкновений в провинции Эс-Сувейда погибли около 1300 человек.