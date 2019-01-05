Сирия призвала Совбез ООН осудить авиаудары западной коалиции по мирным селениям

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ МИД Сирии направил в субботу послание в Совет Безопасности ООН, потребовав осудить налеты ВВС западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в послании внешнеполитического ведомства указывается, что жертвами авиаударов за последние два дня стали свыше 20 жителей поселков Эль-Кашкия и Эш-Шафаа, среди погибших четверо детей.

"Молчание Совета Безопасности по поводу военных преступлений позволяет США и другим государствам, входящим в коалицию, уходить от ответственности и попирать международную законность", - указывается в документе.

МИД республики призвал Совбез ООН "принять срочные меры по прекращению агрессивных нападений западной коалиции в Сирии, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению хозяйственной инфраструктуры, а также создать независимый и нейтральный механизм для расследования этих преступлений, наказания виновных и предоставления компенсации пострадавшим семьям".