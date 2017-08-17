Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сирия призвала Совбез ООН распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письме постоянного представительства Сирии при ООН генеральному секретарю и Совету Безопасности.

Дамаск призывает государства-члены коалиции "дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить".

По словам постпреда Башара Джаафари, своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

Он напомнил, что коалиция признала ответственность за гибель и ранения тысяч сирийских детей, женщин и пожилых людей. Джаафари также сослался на резолюции Совета Безопасности, запрещающие нападать на "гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".