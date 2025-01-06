Сирия потребовала от курдских боевиков сложить оружие

Новые власти Сирии потребовали от базирующихся на севере страны боевиков Рабочей партии Курдистана (РKК) безоговорочно сложить оружие.

Новые власти Сирии потребовали от базирующихся на севере страны боевиков Рабочей партии Курдистана (РKК) безоговорочно сложить оружие.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

По ее данным, между представителями новых властей в Дамаске и РKК состоялись две встречи. На них эмиссары РKК и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны" (СНС) - потребовали в обмен на требование сложить оружие дивизию или армейский корпус в создаваемой сирийской армии, а также разделить поровну нефтяные месторождения на севере арабской республики, контролируемые вместе с США.

"Новые власти даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РKК-СНС условие безоговорочно сложить оружие", - сказано в статье.