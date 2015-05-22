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    Сирия потеряла контроль над границей с Ираком

    Половина территории Сирии и почти половина Ирака теперь находятся под контролем ИГ

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/Власти Сирии полностью утратили контроль над границей с Ираком после того, как боевики так называемого "Исламского государства" захватили контрольно-пропускной пункт Эт-Танф в провинции Хомс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, это - последний пограничный переход, который контролировался сирийскими войсками.

    Мониторинговая группа отмечает, что половина территории Сирии и почти половина Ирака теперь находятся под контролем ИГ.

    В четверг стало известно, что джихадисты заняли руины одного из древнейших городов человечества - Пальмиры.

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