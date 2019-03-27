Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

Власти Сирии попросили созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации с Голанскими высотами.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает AFP.

"Сирия попросила провести заседание Совета Безопасности ООН по поводу Голанских высот", - пишет агентство.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус Голанских высот остается неизменным, а позиция ООН в вопросе о Голанских высотах изложена в резолюциях Совета Безопасности ООН.