Оппозиция Сирии договорилась о политическом разрешении конфликта

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Группы сирийской оппозиции пришли к единому мнению в отношении конфликта в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он, согласно их общему заявлению, зачитанному в субботу в Каире, должен иметь лишь политическое решение на основе Женевских договоренностей.

Группы оппозиции Сирии на протяжении двух дней проводили консультации в столице Египта. Наиболее крупными и влиятельными участниками встреч являются действующая за пределами страны Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС), а также фракция внутренней оппозиции Сирии Национальный координационный комитет (НКК).

"Целью переговорного процесса является переход к демократическому режиму и гражданскому суверенному государству. Конфликт в Сирии имеет лишь политическое национальное решение", - отмечается в одном из пунктов заявления.