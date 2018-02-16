 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сирия по просьбе курдов введет войска в Африн

    Решение было принято в первую очередь с целью отражения атак Турции

    Баку. 16 февраля. REPORt.AZ/ Курдские силы самообороны договорились с правительством Сирии о вводе сирийских военных в Африн с целью защиты кантона. Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин" по информации своего осведомленного источника.

    "Сирийское руководство и силы самообороны курдов достигли договоренности по поводу ввода армии Сирии в Африн", - сообщил телеканал.

    Как стало известно источнику, это решение было принято в первую очередь с целью отражения атак Турции, а также ее союзных формирований на кантон Африн.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi