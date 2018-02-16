Сирия по просьбе курдов введет войска в Африн

Баку. 16 февраля. REPORt.AZ/ Курдские силы самообороны договорились с правительством Сирии о вводе сирийских военных в Африн с целью защиты кантона. Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин" по информации своего осведомленного источника.

"Сирийское руководство и силы самообороны курдов достигли договоренности по поводу ввода армии Сирии в Африн", - сообщил телеканал.

Как стало известно источнику, это решение было принято в первую очередь с целью отражения атак Турции, а также ее союзных формирований на кантон Африн.