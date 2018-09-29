Сирия открыла КПП на границе с Иорданией

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Главный пограничный переход "Насиб" на границе Сирии с Иорданией возобновил свою работу.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

"Сирийское правительство открыло КПП "Насиб" сегодня утром для фур и транзитного транспорта, идущего в и из Иордании через Сирию", — сказал министр.

Отметим, что открытие пограничного перехода Насиб-Джабер состоялось сегодня утром после того, как завершились все необходимые мероприятия по восстановлению КПП. После освобождения КПП "Насиб" сирийское правительство восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, включая разрушенные войной мосты.

Пограничный переход "Насиб" является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус как для Аммана, так и для Дамаска в связи с тем, что является транзитным окном для грузов, идущих из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива и наоборот.