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Сирия откроет в Тунисе посольство в ближайшее время

Сирия откроет в Тунисе посольство в ближайшее время Сирия откроет в ближайшее время посольство в Тунисе.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 00:33
Сирия откроет в Тунисе посольство в ближайшее время

Сирия откроет в ближайшее время посольство в Тунисе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tunis Afrique Presse, об этом заявил во вторник министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад после состоявшейся в Карфагенском дворце встречи с тунисским президентом Каисом Саидом.

"После смелого решения президента Каиса Саида восстановить дипломатические отношения между двумя странами будет назначен новый сирийский посол во главе посольства, которое откроется в ближайшее время", - отметил глава МИД Сирии.

По словам Микдада, "сирийско-тунисские отношения были хорошими до 2012 года, когда дипломатические отношения между двумя странами были разорваны". Он приветствовал "отношения, установившиеся между двумя братскими странами".

Сирийский министр и президент Туниса обсудили события в арабском регионе и "подтвердили общую волю удвоить усилия в интересах арабской нации", отмечает агентство.

Отметим, что Тунис разорвал дипломатические отношения с Сирией вскоре после начала вооруженных противостояний в этой стране почти 10 лет назад.

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Версия на азербайджанском языке Suriya 10 illik fasilədən sonra Tunislə diplomatik əlaqələri bərpa edir

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