Сирия отказалась от участия в саммите ЛАГ в Ливане

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Дамаск отказался от приглашения Ливана принять участие в экономическом саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил посол Сирии в Ливане Али Абдулкарим Али в эфире телеканала Al-Mayadeen.

"Мы получили от офиса президента Ливана приглашение участвовать в экономическом саммите. Отказаться от участия в саммите было естественно", - заявил посол.

Он отметил, что "ЛАГ не исправила ошибки, совершённые ею по отношению к Дамаску".