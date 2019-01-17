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    Сирия отказалась от участия в саммите ЛАГ в Ливане

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Дамаск отказался от приглашения Ливана принять участие в экономическом саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщил посол Сирии в Ливане Али Абдулкарим Али в эфире телеканала Al-Mayadeen.

    "Мы получили от офиса президента Ливана приглашение участвовать в экономическом саммите. Отказаться от участия в саммите было естественно", - заявил посол.

    Он отметил, что "ЛАГ не исправила ошибки, совершённые ею по отношению к Дамаску".

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