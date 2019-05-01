​Сирия намерена присоединиться к проекту "Один пояс - один путь"

Сирия надеется принять участие в инициативе по развитию торговых и транспортных проектов "Один пояс - один путь".

Как передает Report, об этом РИА Новости заявила советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан.

Отметим, что Б.Шаабан представляла Сирию на втором форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который проходил с 25 по 27 апреля 2019 года в Пекине, в нем приняли участие 37 лидеров государств и правительств.

"Мы надеемся, что Сирия, которая исторически является очень важным партнером "Шелкового пути", также будет участвовать в создании новой инициативы "Один пояс - один путь". И мы верим, что Сирия, Ирак и Иран смогут построить мосты, ведь на самом деле наша главная проблема на Ближнем Востоке заключается в том, что нас разъединяют сила и оружие", - сказала советник сирийского президента.

По ее словам, Сирии, которая страдает от терроризма в течение восьми лет, сегодня необходим диалог, сотрудничество и связи.

"Нам ни к чему санкции, наказания, война и терроризм", - добавила Б.Шаабан.