​Сирия, Ирак и Иран хотят соединить свои железные дороги

Сирия, Ирак и Иран планируют соединить свои железные дороги в единую сеть, встреча по этому вопросу планируется.

Об этом заявил проправительственной газете al-Watan источник в министерстве транспорта Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас страны работают над возобновлением проекта по соединению железных дорог Сирии, Ирана и Ирака, определяя дату встречи между представителями стран для выработки точек зрения", - заявил источник. Сам проект является стратегическим и был начат еще до того, как разразился сирийский кризис в 2011 году, однако был приостановлен.

По его словам, цель проекта – обеспечить Ирак и Иран доступом к сирийским портам, в перспективе также продление линии до Китая.

Источник пояснил, что до кризиса Сирия реализовала 97% проекта, однако за время войны значительная часть дороги разрушилась. В Ираке же осталось построить около двух километров железной дороги. При этом Иран и Ирак планируют, что связка железных дорог стран пройдет у иракского города Басра.

Глава иракской государственной компании железных дорог Талиб аль-Хусейни ранее сообщил иракским СМИ о планах по проведению трехсторонней встречи по вопросу соединения железных дорог трех стран.