Сирия и Турция согласились с концепцией по нормализации отношений

Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией "дорожной карты", представленной Россией, по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией "дорожной карты", представленной Россией, по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Все стороны в целом согласились с концепцией "дорожной карты" по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать", - сказал он.

По его словам, этот процесс займет определенное время.

"Самое главное, что он идет вперед, это процесс поступательный. Особенно затягивать с этим нельзя, с этим все согласились", - добавил Лаврентьев.

Министры иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана по итогам встречи в Москве 10 мая распорядились работать над проектом "дорожной карты", а в Астане 20 июня прошла встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, где рассматривался этот вопрос.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.