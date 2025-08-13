О нас

Другие страны
13 августа 2025 г. 17:13
Сирия и Турция подписали соглашение о военном сотрудничестве

Министерства обороны Сирии и Турции подписали новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Соглашение охватывает широкий спектр направлений, направленных на укрепление боеспособности и профессионализма Сирийской арабской армии. В частности, предусмотрен регулярный обмен военным персоналом для участия в специализированных курсах и учебных программах, что позволит повысить уровень подготовки и улучшить координацию между вооруженными силами двух стран.

Отдельное внимание уделяется профессиональной подготовке сирийских военнослужащих в таких приоритетных областях, как борьба с терроризмом, кибербезопасность, разминирование, военная инженерия, логистика, а также участие в миротворческих операциях в соответствии с передовыми международными стандартами.

Кроме того, соглашение предусматривает оказание технической помощи: Турция направит специализированных экспертов для содействия в модернизации командных структур, вооружения и организационных систем Сирийской арабской армии, что станет важным шагом в реформировании военного сектора Сирии.

Обе стороны подчеркнули свою приверженность созданию в Сирии современной, дисциплинированной и боеспособной армии, способной обеспечить суверенитет, стабильность и территориальную целостность страны.

Версия на азербайджанском языке Suriya və Türkiyə hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

