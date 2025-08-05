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Сирия и Турция объявили о создании совместного делового совета

Сирия и Турция объявили о создании совместного делового совета Сирия и Турция объявили о создании Сирийско-турецкого делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям, а также подписали 10 соглашений о сотрудничестве.
Другие страны
5 августа 2025 г. 19:17
Сирия и Турция объявили о создании совместного делового совета

Анкара и Дамаск объявили о создании Сирийско-турецкого делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям, а также подписали 10 соглашений о сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на сирийское агентство SANA, об этом говорится в совместном заявлении министра экономики и внешней торговли Сирии Мохаммада Нидаля аш-Шаара и министра торговли Турции Омера Болата в Анкаре.

"Совет по внешнеэкономическим связям будет способствовать укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами обеих стран", - отмечается в заявлении.

Стороны договорились о совместной работе по укреплению сирийских таможенных пунктов и инфраструктуры, совершенствованию процедур на границе и расширению взаимодействия между таможенными органами.

Кроме того, стороны приняли решение создать совместный экономический и торговый комитет, подписать меморандум о взаимопонимании в области административного развития и управления для укрепления инфраструктуры Сирии, а также выработать механизмы по улучшению качества государственных услуг и определить институциональные шаги по восстановлению сирийской промышленности.

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