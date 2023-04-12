Сирия и Тунис объявили о решении впервые за 10 лет обменяться послами

Сирия в ответ на решение Туниса назначить посла в Дамаске постановила вновь открыть свое диппредставительство в этой стране и в ближайшие годы направить туда посла.

Сирия в ответ на решение Туниса назначить посла в Дамаске постановила вновь открыть свое диппредставительство в этой стране и в ближайшие годы направить туда посла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении двух государств.

"В ответ на инициативу президента Тунисской Республики Каиса Саида назначить посла в Сирийской Арабской Республике правительство Сирии объявило о своем немедленном одобрении этого назначения и приняло решение открыть сирийское посольство в Тунисе и в ближайшие годы назначить посла", - приводит агентство SANA выдержку из заявления. В нем подчеркивается, что между главами МИД двух стран продолжаются консультации, чтобы "восстановить сирийско-тунисские отношения".

Тунис разорвал дипотношения с Сирией вскоре после начала вооруженного конфликта в этой стране около 10 лет назад. В феврале этого года тунисский президент объявил о решении повысить уровень дипломатического представительства в Дамаске и назначить посла.