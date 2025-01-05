Сирия и Катар договорились о стратегическом партнерстве

Новые власти Сирии договорились с правительством Катара о стратегическом партнерстве.

Новые власти Сирии договорились с правительством Катара о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы вновь благодарим Катар за гуманитарную помощь и стратегическое партнерство, о котором мы договорились сегодня. Катар был нашим партнером во время кризиса и сложного периода, через который прошел сирийский народ, и будет партнером в строительстве будущего Сирии", - сказал он.

По словам аш-Шибани, в ходе переговоров сирийская делегация обсудила с премьер-министром Катара все основные и стратегические вопросы, а также представила дорожную карту по строительству нового сирийского государства и его внешней политики. Министр отметил, что эта дорожная карта также предполагает формирование правительства, представляющего интересы всех сирийцев.

"Мы обсудили ключевые политические вопросы. Министр представил четкую дорожную карту Сирии, а также шаги, которые предпримет политическое руководство страны. Мы надеемся, что эти шаги будут способствовать строительству Сирии завтрашнего дня", - заявил журналистам государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи.