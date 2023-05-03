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Сирия и Иран заключили соглашение о партнерстве в нефтяной отрасли

Сирия и Иран заключили соглашение о партнерстве в нефтяной отрасли Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси подписали в среду в Дамаске соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе в нефтяной промышленности.
Другие страны
3 мая 2023 г. 20:07
Сирия и Иран заключили соглашение о партнерстве в нефтяной отрасли

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси подписали в среду в Дамаске соглашение о стратегическом сотрудничестве, в том числе в нефтяной промышленности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Телеканал Press TV.

По данным телеканала, соглашение о "всеобъемлющем долгосрочном стратегическом партнерстве" состоит из 14 документов и предусматривает также совместную деятельность в торговой области, в сферах авиации, железнодорожного транспорта, машиностроения, энергетики, технологий и коммуникаций, сельского хозяйства, содействия паломничеству в святые места для жителей двух стран.

В среду президент Ирана прибыл в Сирию с двухдневным официальным визитом. Это первая поездка иранского президента в Сирию за более чем 10 лет

Иранские и сирийские СМИ сообщали, что Раиси и Асад провели встречу, в ходе которой заявили о важности отношений Тегерана и Дамаска не только для Ирана и Сирии, но и для остальных государств региона.

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