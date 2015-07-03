Сирия: Группировки ИГ и Фронт Нусра ведут бои за Алеппо

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, более 70 ранены в результате нападения объединившихся группировок "Исламское государство" и связанной с "Аль-Каидой" "Фронта Нусра" в сирийском Алеппо, информирует Report со ссылкой на Би -би-си.

Также сообщается об обстреле позиций правительственных сил.

Ранее правозащитники сирийской Обсерватории по правам человека сообщили об объединении радикальных группировок в союз "Южная буря" с целью захвата города на севере Сирии, а также - всей провинции Дераа.

С начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 100 тыс. человек, около 10 млн. жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.