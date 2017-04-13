Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к авиабазе Шайрат, чтобы проверить, хранился ли на ней зарин, который, как утверждают западные страны, был применен в ходе нападения в городе Хан-Шейхун.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он сообщил, что Дамаск направил письмо генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю, попросив его "направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы установить, что именно произошло". "Сирия подчеркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин", - сказал дипломат.