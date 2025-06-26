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Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак

Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак Власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в юго-западной провинции Эль-Кунейтра.
Другие страны
26 июня 2025 г. 04:12
Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак

Власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в юго-западной провинции Эль-Кунейтра.

Как передает Report, об этом заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Мы добиваемся прекращения израильских нападений путем непрямых переговоров через международных посредников", - приводит слова главы государства его канцелярия в соцсети X.

В тексте указывается, что глава администрации встретился со старейшинами общины горцев-друзов, проживающих в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах. В ходе беседы обсуждались "условия жизни местного населения и ситуация с безопасностью в регионе в свете эскалации израильских вторжений за последние месяцы на сирийскую территорию".

Телеканал Syria TV отмечает, что заявление аш-Шараа стало первым подтверждением проведения Дамаском непрямых переговоров с Тель-Авивом.

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Версия на азербайджанском языке Suriya vasitəçilərlə İsrailin zərbələrinə son qoymağa çalışır

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