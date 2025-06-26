Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак

Власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в юго-западной провинции Эль-Кунейтра.

Власти Сирии работают над тем, чтобы остановить постоянные атаки Израиля на мирные районы в юго-западной провинции Эль-Кунейтра.

Как передает Report , об этом заявил президент республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Мы добиваемся прекращения израильских нападений путем непрямых переговоров через международных посредников", - приводит слова главы государства его канцелярия в соцсети X.

В тексте указывается, что глава администрации встретился со старейшинами общины горцев-друзов, проживающих в провинции Эль-Кунейтра и на оккупированных Голанских высотах. В ходе беседы обсуждались "условия жизни местного населения и ситуация с безопасностью в регионе в свете эскалации израильских вторжений за последние месяцы на сирийскую территорию".

Телеканал Syria TV отмечает, что заявление аш-Шараа стало первым подтверждением проведения Дамаском непрямых переговоров с Тель-Авивом.