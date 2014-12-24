Более тысячи террористов уничтожены в Сирии авиаударами

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Более 1 тыс. экстремистов были ликвидированы в ходе операции ВВС международной коалиции в Сирии, начиная с сентября этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении сирийского Наблюдательного совета по правам человека, опубликованном во вторник.

"Не менее 1171 человек было убито в результате авиаударов арабских и западных стран (с 23 сентября), включая 1119 джихадистов из "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) и "Фронта ан-Нусра", — утверждают правозащитники.

В Наблюдательном совете добавили, что в результате авианалетов погибли 52 мирных жителя.

В конце сентября ВВС возглавляемой США международной коалиции начали наносить авиаудары по позициям боевиков в Сирии.