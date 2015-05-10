Сирия: армия пытается вызволить из окружения 150 солдат

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сирийские военные пытаются прорваться к городу Джиср-эш-Шугур, где повстанцы окружили более 150 солдат правительственной армии вместе с семьями.

Когда город пал под натиском боевиков, остававшиеся в нем бойцы сирийской армии с женами и детьми отступили к больнице, расположенной на окраинах, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Уже две недели повстанцы пытаются взять приступом больничный комплекс.

По оценке ООН, сделанной в декабре 2013 года (более поздних данных нет), жертвами гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, стали не менее 128 тысяч граждан страны.