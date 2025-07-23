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Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие

Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие Сирийское крыло PKK YPG/SDF заявило, что не сдаст оружие, ссылаясь на продолжающуюся напряженность в стране.
Другие страны
23 июля 2025 г. 20:05
Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие

Сирийское крыло PKK YPG/SDF заявило, что не сдаст оружие, ссылаясь на продолжающуюся напряженность в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом онлайн-ресурсам рассказал неназванный член организации.

"На фоне продолжающейся напряженности в Сирии, высокого уровня насилия и угрозы ИГИЛ, наши силы не могут сдать оружие", - заявил он.

Отмечается, что если будет достигнуто соглашение, они не исключают возможности присоединения к сирийской армии.

Лидер YPG/SDF Ферхат Абди Шахин в своем заявлении немецкой прессе подчеркнул, что в случае реализации соглашения с президентом Сирии, необходимости в разоружении не будет: "Потому что мы автоматически станем частью сирийской армии, и северо-восток Сирии будет защищать сирийская армия. Поэтому нет необходимости сдавать оружие ни сейчас, ни в будущем".

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Версия на азербайджанском языке PKK-nın Suriyadakı qolu YPG silahları təhvil verməyəcəyini açıqlayıb

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