Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие

Сирийское крыло PKK YPG/SDF заявило, что не сдаст оружие, ссылаясь на продолжающуюся напряженность в стране.

Сирийское крыло PKK YPG/SDF заявило, что не сдаст оружие, ссылаясь на продолжающуюся напряженность в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом онлайн-ресурсам рассказал неназванный член организации.

"На фоне продолжающейся напряженности в Сирии, высокого уровня насилия и угрозы ИГИЛ, наши силы не могут сдать оружие", - заявил он.

Отмечается, что если будет достигнуто соглашение, они не исключают возможности присоединения к сирийской армии.

Лидер YPG/SDF Ферхат Абди Шахин в своем заявлении немецкой прессе подчеркнул, что в случае реализации соглашения с президентом Сирии, необходимости в разоружении не будет: "Потому что мы автоматически станем частью сирийской армии, и северо-восток Сирии будет защищать сирийская армия. Поэтому нет необходимости сдавать оружие ни сейчас, ни в будущем".