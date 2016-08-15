На сирийско-турецкой границе прогремел взрыв, 35 человек погибли

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 человек погибли в результате взрыва на сирийско-турецкой границе, в районе сирийского села Атме.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, большинство погибших - члены сирийских оппозиционных группировок.

Вместе с тем агентство Синьхуа со ссылкой на лондонскую "Обсерваторию прав человека в Сирии" сообщило, что взрыв на границе осуществил террорист-смертник. Он "взорвал себя в автобусе, который перевозил из Турции в Сирию" боевиков оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия", отметило агентство.