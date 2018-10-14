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    Сирийский военный погиб в результате обстрела боевиками в Алеппо

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сирийский военный погиб во время обстрела боевиками города Алеппо. 

    Как передает Report, об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

    "В районе Беньямин города Алеппо вследствие выстрела из снайперской винтовки со стороны неустановленного бандформирования погиб военнослужащий ВС САР", - сказал Савченко.

    По его словам, боевики также обстреляли два населённых пункта в провинции Латакия и несколько районов города Алеппо.

    Отметим, что ранее боевики террористической организации ИГИЛ совершили нападение в Сирии на террористов «Ан-Нусры» и захватили два баллона с хлоров.

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