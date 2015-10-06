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    МИД Сирии: Операция РФ в Сирии не нарушает суверенитета страны

    Она пришла в Сирию по просьбе ее руководства

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Действия России в Сирии "были хорошо подготовлены, им предшествовало тесное взаимодействие между Москвой и Дамаском".

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

    "Россия действовала строго в рамках Устава ООН и международной законности, она пришла в Сирию по просьбе ее руководства", - подчеркнул он. По словам министра, "этот шаг не нарушает независимости Сирии, Россия действует в рамках сирийского суверенитета".

    "Удары российской авиации направлены против группировок "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам", которые Совет Безопасности считает террористическими", - отметил он.

    Как утверждает Муаллем, против операции российских Воздушно-космических сил сегодня возражают "те страны, которые стояли за разжиганием конфликта в Сирии - это США, Франция, Турция, Саудовская Аравия и Катар".

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