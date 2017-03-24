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    Сирийские войска вернули под контроль промзону на востоке Дамаска

    Военнослужащие преследуют остатки разгромленных банд

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Армейские спецподразделения вернули под контроль все захваченные террористами здания в промышленном районе на востоке Дамаска.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике командования ВС Сирии, распространенном в пятницу вечером информационным агентством SANA.

    В нем указывается, что военнослужащие преследуют остатки разгромленных банд, которые пытаются укрыться в квартале Джобар, и наносят противнику потери.

    "За последние 48 часов район текстильных фабрик в восточной части столицы стал могилой для сотен террористов", - отмечается в заявлении.

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