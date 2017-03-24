Сирийские войска вернули под контроль промзону на востоке Дамаска

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Армейские спецподразделения вернули под контроль все захваченные террористами здания в промышленном районе на востоке Дамаска.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике командования ВС Сирии, распространенном в пятницу вечером информационным агентством SANA.

В нем указывается, что военнослужащие преследуют остатки разгромленных банд, которые пытаются укрыться в квартале Джобар, и наносят противнику потери.

"За последние 48 часов район текстильных фабрик в восточной части столицы стал могилой для сотен террористов", - отмечается в заявлении.