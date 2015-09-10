​Сирийские войска вернули под контроль нефтяное месторождение в Хомсе

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Сирийские войска вытеснили террористов "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) с нефтяного месторождения Джезаль, расположенного к северо-западу от древней Пальмиры.

Как передает Report, об этом сообщил в среду губернатор провинции Хомс Талляль аль-Баррази.

По его словам, боевики, воспользовавшись песчаной бурей, два дня назад захватили нефтяное поле.

"После ожесточенных столкновений доблестным бойцам сирийской армии удалось вернуть этот важный для сирийской экономики объект под свой контроль", - заявил аль-Баррази. Разгромленные банды ИГИЛ отступили к Пальмире, понеся потери.

Войска преследуют их в горной местности Байярат. "В ходе операции уничтожено не менее 25 террористов", - сказал губернатор.

С севера на Хомс наступают банды другой экстремистской группировки - "Джебхат ан-Нусра". Там бои идут в районе населенных пунктов Талбиса и Эль-Хоула. Сирийские военнослужащие не позволили в среду противнику просочиться из Акрабы к предместью Эт-Тауна, обратив боевиков в бегство, сообщает электронная версия газеты "Аль-Ватан".

Попытка воспользоваться для захвата новых позиций песчаной бурей, когда в условиях плохой видимости командование ВС САР не может применить авиацию, была предпринята в Алеппо (360 км от Дамаска). Атаки на фронтах последовали к северу, востоку и западу от второго по величине мегаполиса. Все они были отбиты. В Эль-Халидии и Керам-эт-Турабе уничтожено свыше 50 боевиков.