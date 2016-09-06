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    Сирийские войска уничтожили более 30 террористов ИГИЛ к востоку от Алеппо

    Уничтожены танк и пять внедорожников с пулеметами

    Баку. 6 Сентября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили атаки террористической группировки ИГИЛ к востоку от Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство SANA.

    По информации, боевики намеревались захватить летное училище в районе Дейр-Хафер.

    Защитники этого важного плацдарма правительственных сил "отразили нападение, противник понес потери".

    "Ликвидировано свыше 30 террористов, уничтожены танк и пять внедорожников с пулеметами", - говорится в военной сводке, переданной агентством. Сирийские бойцы успели вовремя заметить и уничтожить заминированную машину, которую использовали для прорыва банды ИГИЛ.

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