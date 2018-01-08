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    Сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

    Контроль над авиабазой был утрачен в 2014 году

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения выбила в воскресенье террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По сведениям телеканала, войска овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. Правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году.

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