Сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения выбила в воскресенье террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По сведениям телеканала, войска овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. Правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году.