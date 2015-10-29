​Сирийские войска отразили нападение банд террористов на город Эс-Сафира

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии отбили в среду атаки банд группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на город Эс-Сафира в 35 км к юго-западу от Алеппо - северной столицы страны.

Как передает Report, офицер, участвующий в операции, сообщил, что "противник отброшен от города и понес потери в живой силе и технике".

По его словам, при нападении на Эс-Сафиру боевики воспользовались плохой погодой. По этой причине командование ВС САР не смогло применить авиацию для нанесения ударов по их колоннам на подступах к городу.

Правительственные силы восстановили в среду контроль над участками шоссе между населенными пунктами Сальмия, Атрая и Ханасир (к востоку от Хамы), по которым проходит "дорога жизни" в Алеппо. Это единственная автотрасса, соединяющая с северной столицей центральные и южные районы Сирии. По ней идет снабжение войск и населения Алеппо. Для того, чтобы разгромить экстремистов, сирийские ВВС за истекшие 48 часов несколько раз сбрасывали десант. Это стало решающим фактором, обеспечившим победу на данном направлении.