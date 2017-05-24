Сирийские войска отбили контратаку террористов к юго-западу от Пальмиры

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сирийская армия при поддержке ополченцев пресекла во вторник попытку террористов просочиться в район Умм-Сахридж к юго-западу от Пальмиры, где находится нефтеналивная станция.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По информации, правительственные силы отбросили банды боевиков ИГИЛ от расположенных в этой местности высот Тулюль-эль-Хава, находящихся поблизости от стратегического шоссе Пальмира - Дамаск.

Артиллерия сирийских войск тем временем нанесла удары по тыловым позициям противника в гористой местности Джибаль-эль-Мустадира и на участке фронта между высотами Тиляль-Мшейрфа и населенным пунктом Хабра-эль-Гарбия. По информации Al Mayadeen, в рядах боевиков есть потери.

Правительственные силы в ходе проведенных операций очистили за последние дни от террористов 1,2 тыс. кв. км к югу от Пальмиры.