Сирийские войска освободили от террористов 17 селений и ферм к востоку от Алеппо

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев полностью блокировали форпост террористов "Исламского государства" в городе Мескена, в 100 км к востоку от Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству SАNA представитель командования ВС Сирии.

По его словам, правительственные силы на подступах к нему освободили 17 селений и ферм.

"В ходе проведенной операции войска нанесли большие потери бандам ИГ, в их рядах свыше 2 тыс. убитых и раненых", - отметил он. По информации представителя, выведены из строя семь танков, шесть бронемашин и 120 транспортных средств. Уничтожены также пять заминированных автомобилей, которые террористы пытались использовать во время своих атак. Сирийская авиация разбомбила 14 командных пунктов боевиков.