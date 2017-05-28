 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сирийские войска освободили от террористов 12 селений и ферм к востоку от Алеппо

    Войска наступают на Мескену, которая остается последним форпостом ИГИЛ в этом районе© Courtesy İmage

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев расширяют масштабы операции против террористов ИГИЛ в 100 км к востоку от Алеппо.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу агентству SANA представитель командования ВС Сирии.

    По его словам, правительственные силы освободили за сутки 12 селений и ферм поблизости от водохранилища Асад на Евфрате. Войска наступают сейчас на Мескену, которая остается последним форпостом ИГИЛ в этом районе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi