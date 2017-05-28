Сирийские войска освободили от террористов 12 селений и ферм к востоку от Алеппо

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии при поддержке ополченцев расширяют масштабы операции против террористов ИГИЛ в 100 км к востоку от Алеппо.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу агентству SANA представитель командования ВС Сирии.

По его словам, правительственные силы освободили за сутки 12 селений и ферм поблизости от водохранилища Асад на Евфрате. Войска наступают сейчас на Мескену, которая остается последним форпостом ИГИЛ в этом районе.