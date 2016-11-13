Сирийские войска наступают на город Эль-Баб на севере страны

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сирийская освободительная армия перешла в наступление на северный город Эль-Баб в рамках операции "Щит Евфрата".

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило Anadolu Ajansı.

По его информации, в настоящее время сирийские войска находятся в двух километрах от города. Ранее группа сил специального назначения из отрядов сирийской оппозиции заняла шесть населенных пунктов в северном районе Карадаг.

Операция "Щит Евфрата" началась 24 августа. Ее целью является освобождение севера Сирии от запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" и фактическое создание там зоны безопасности для расселения беженцев.