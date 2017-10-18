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    Сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами

    В понедельник войска вытеснили террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния© Courtesy İmage

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Элитные формирования сирийской армии проводят операцию по зачистке кварталов Дейр-эз-Зора, которые находятся в руках террористов из группировки ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телестанция "Аль-Манар".

    По информации, войска прорвали во вторник оборону противника в районах Эр-Рассафа и Хай-эль-Уммаль и продвигаются к улице Порт-Саид. Ранее были заняты предместья Хасарат, Матар-эль-Кадим и Канамат.

    По сведениям "Аль-Манар", боевики ИГИЛ понесли потери убитыми и ранеными. Точных данных не приводится.

    В понедельник войска вытеснили террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от Дейр-эз-Зора.

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